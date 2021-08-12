Министр обороны Таран рассказал о нововведениях на параде ко Дню Независимости

Министр обороны Андрей Таран рассказал, что на военном параде ко Дню Независимости Украины, который пройдет в центре Киева 24 августа, не будет стандартного объезда войск и тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие.

Об этом он заявил после репетиции прохождения пешей колонны, состоявшейся на взлетной полосе ГП «Антонов», передает Интерфакс-Украина.

Таран рассказал, что в параде примут участие более 5 тысяч военных и представителей сектора безопасности, около 100 единиц авиации, а также 400 единиц вооружения и техники. Отдельно он добавил, что в этом году не будет «совковости».

«Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем «совковость» в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования [...] будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск и поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию», — сказал министр.

При этом он добавил, что каждый участник парада на Крещатике будет отмечен памятным нагрудным знаком «Участник парада».

Касательно тяжелой техники, ранее госпредприятие «Завод имени Малышева» сообщало, что изготовило танк «Оплот», который будет на параде.

Завод имени Малышева

Как передает NewsMaker, в параде будут участвовать военные из Молдовы. Это будет коробка солдат из роты почетного караула.