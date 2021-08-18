У США планують продовжити масковий режим на транспорті до січня

У США вирішили продовжити масковий режим у транспорті до 18 січня 2022 року через пандемію коронавірусу. Також діятиме вимога носити захисні маски на вокзалах і в аеропортах.

Про це з посиланням на Адміністрацію президента Джо Байдена пише Reuters.

За словами представника управління транспортної безпеки (TSA), мета продовження маскового режиму на транспорті — «мінімізувати поширення COVID-19».