У США рівень шпиталізації дітей із коронавірусом досяг рекордного рівня

З 3 до 9 серпня у середньому шпиталізовували 239 дітей на день. Для порівняння, під час спалаху коронавірусу у січні 2021 року до лікарень потрапляли у середньому 217 дітей. Визначення «дитячих» випадків варіюється від штату до штату, але в цілому включає людей у віці 17 років і молодше.

У США фіксують рекордні випадки шпиталізації дітей через штам коронавірусу «Дельта» . Їх кількість госпіталізацій вже досягла піку, який перевищив період зимового сплеску.

Згідно з щотижневим звітом Американської академії педіатрії, за тиждень, що закінчився 5 серпня, зареєстрували приблизно 94 тисячі нових випадків коронавірусу серед дітей. Це означає, що діти складають близько 15% щотижневих випадків захворювання у США.

Найбільше шпиталізації зустрічаються серед дітей у штатах Флорида та Техас. У Флориді з 1 по 9 серпня у середньому 54 дитини у віці до 18 років надходили до лікарень із коронавірусом. У Техасі — 40. Це набагато вище середнього показника по країні у 5 дітей.