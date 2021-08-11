Штам коронавірусу «Дельта» виявили у 142 країнах світу, зокрема в Україні

Штам COVID-19 «Дельта», який уперше виявили в Індії, зафіксували щонайменше у 142 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Британський штам «Альфа» зафіксували у 185 країнах і територіях, варіант «Бета» з Південної Африки — у 136, а штам «Гамма» з Бразилії — у 81.

За даними ВООЗ, глобальна кількість нових заражень на COVID-19 за останній тиждень, від 2 до 8 серпня, становить 4 264 641 випадок, з яких 65 472 — летальні.

Із 228 держав-членів ВООЗ 38 (або 17%) повідомили про збільшення більш ніж на 50% кількості нових випадків зараження COVID-19, як порівнювати з попереднім тижнем, а 34 (15%) повідомили про збільшення на понад 50% нових летальних випадків.