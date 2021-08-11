В Україні знову зафіксували понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом

За минулу добу, 10 серпня, в Україні зафіксували 1 122 нові випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 54 дитини та 31 медик.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Через хворобу до лікарень потрапили 648 хворих, а 25 людей померли від ускладнень. Водночас 1 160 осіб одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Також за минулу добу від коронавірусу вакцинувалися понад 167 тисяч людей. 103 тисячі отримали першу дозу вакцини, а 63 тисячі — другу. Загалом в Україні вже 4,3 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини.