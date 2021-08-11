В Украине снова зафиксировали более тысячи новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки, 10 августа, в Украине зафиксировали 1 122 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 54 ребенка и 31 медик.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Из-за болезни в больницы попали 648 больных, а 25 человек умерли от осложнений. В то же время 1 160 человек выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Также за минувшие сутки от коронавируса вакцинировались более 167 тысяч человек. 103 тысячи получили первую дозу вакцины, а 63 тысячи — вторую. Всего в Украине уже 4,3 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины.