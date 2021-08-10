В Украине выявили почти 800 новых случаев заражения коронавирусом. Вакцинировали 140 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 9 августа, коронавирусом заразился 781 человек. Среди них 37 детей и 28 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали 335 человек, а 24 больных умерли от осложнений. В то же время 1 390 людей успешно выздоровели от болезни.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

Также за 9 августа в Украине сделали более 140 тысяч прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 83,7 тысячи человек, а вторую — 56,3 тысячи.