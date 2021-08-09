В Украине за сутки выявили 300 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали более 50 тысяч человек

За прошедшие сутки, 8 августа, в Украине зафиксировали 300 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 20 детей и двое медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Из-за болезни 400 человек попали в больницы, а пятеро умерли. В то же время 281 больной выздоровел от коронавируса.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
Также за прошедшие сутки сделали 51 тысячу прививок от коронавируса. Почти 31 тысяча человек получила первую дозу вакцины, а еще 20 тысяч — вторую дозу. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили 4,1 миллиона человек, что составляет примерно 10% всего населения.
- Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Сейчас в Украине подтвердили 147 случаев заражения штаммом «Дельта».
- Этот вариант коронавируса имеет более агрессивное и быстрое течение, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.