В Украине за сутки выявили 300 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали более 50 тысяч человек

За прошедшие сутки, 8 августа, в Украине зафиксировали 300 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 20 детей и двое медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Из-за болезни 400 человек попали в больницы, а пятеро умерли. В то же время 281 больной выздоровел от коронавируса.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Также за прошедшие сутки сделали 51 тысячу прививок от коронавируса. Почти 31 тысяча человек получила первую дозу вакцины, а еще 20 тысяч — вторую дозу. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили 4,1 миллиона человек, что составляет примерно 10% всего населения.