В Україні за добу виявили 300 нових заражених коронавірусом. Вакцинували понад 50 тисяч людей

За минулу добу, 8 серпня, в Україні зафіксували 300 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 20 дітей та двоє медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Через хворобу 400 людей потрапили до лікарень, а п’ятеро померли. Водночас 281 хворий одужав від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

Також протягом минулої доби зробили 51 тисячу щеплень від коронавірусу. Майже 31 тисяча людей отримала першу дозу вакцини, а ще 20 тисяч — другу дозу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали 4,1 мільйона людей, що становить приблизно 10% усього населення.