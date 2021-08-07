Главный санврач Кузин: Высокая смертность при инфицировании «Дельтой» наблюдается среди невакцинированных

Высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса «Дельта» наблюдается среди невакцинированных. Об этом 7 августа в интервью «Радио Свобода» рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
«Действительно, человек, инфицированный штаммом «Дельта», намного заразнее, и у него большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях. И в то же время штамм действительно чаще приводит к госпитализации, то есть болезнь тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом «Дельта». Однако по летальности разные страны дают разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании «Дельтой» наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма «Альфа», — отметил Кузин.
Он пояснил, что 98—99% случаев смертей и тяжелого течения болезни встречаются как раз среди невакцинированного населения. По его словам, эффективность вакцины в случае инфицирования «Дельтой» снижается на 10%, но все равно защита есть.
Отметим, что по состоянию на 5 августа в Украине подтвердили более 140 случаев штамма «Дельта». Больше всего штамм распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве. При этом больные чаще нуждаются в госпитализации.
Ранее в Минздраве заявили, что для вакцинации от коронавируса не нужно ждать полгода после выздоровления. Врачи советуют идти вакцинироваться сразу, как только прошли симптомы болезни.
- Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Сейчас в Украине подтвердили 147 случаев заражения штаммом «Дельта».
- Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.