Главный санврач Кузин: Высокая смертность при инфицировании «Дельтой» наблюдается среди невакцинированных

«Действительно, человек, инфицированный штаммом «Дельта», намного заразнее, и у него большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях. И в то же время штамм действительно чаще приводит к госпитализации, то есть болезнь тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом «Дельта». Однако по летальности разные страны дают разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании «Дельтой» наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма «Альфа», — отметил Кузин.

Высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса «Дельта» наблюдается среди невакцинированных. Об этом 7 августа в интервью « Радио Свобода » рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он пояснил, что 98—99% случаев смертей и тяжелого течения болезни встречаются как раз среди невакцинированного населения. По его словам, эффективность вакцины в случае инфицирования «Дельтой» снижается на 10%, но все равно защита есть.

Отметим, что по состоянию на 5 августа в Украине подтвердили более 140 случаев штамма «Дельта». Больше всего штамм распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве. При этом больные чаще нуждаются в госпитализации.

Ранее в Минздраве заявили, что для вакцинации от коронавируса не нужно ждать полгода после выздоровления. Врачи советуют идти вакцинироваться сразу, как только прошли симптомы болезни.