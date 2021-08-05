В Минздраве заявили, что для вакцинации от коронавируса не нужно ждать полгода после выздоровления

Об этом он сообщил эфире телеканала « Украина 24 ».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не ждать полгода после выздоровления от коронавируса, а сразу вакцинироваться .

«Когда мы начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививки после перенесенной инфекции через полгода, но эта рекомендация действовала в условиях ограниченного доступа к вакцинам, поскольку шесть месяцев человека защищает иммунитет, который сформировался после болезни», — сказал Ляшко.

Но сейчас во время консультаций в Минздраве врачи советуют идти вакцинироваться сразу, как только прошли симптомы коронавирусной болезни.

«И не нужно идти ни в какую лабораторию, не проводить никаких исследований — это все маркетинговые ловушки, которыми заманивают людей, чтобы они провели исследования», — добавил министр.