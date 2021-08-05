Минздрав: Повторную вакцинацию от коронавируса в Украине могут провести уже через год

Министерство здравоохранения рассматривает возможность повторной вакцинации от коронавируса уже через год.
Об этом в эфире «Украинского радио» сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
«Рекомендация по введению бустерной третьей дозы сейчас не является официальной рекомендацией производителя. Мы ее считаем такой, что пока не прошла исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другим препаратом может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают, решение не принято. Если же эти данные будут доказательные, а рекомендации примут, мы будем рассматривать этот вопрос. А пока мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой», — сказал Кузин.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения призвала временно запретить прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.
- Израиль первым в мире предложил третью дозу Pfizer для ревакцинации людей старше 60 лет. В конце июля президент Израиля Ицхак Герцог и его жена получили третью дозу.