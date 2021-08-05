В Украине подтвердили более 140 случаев штамма «Дельта»

В Украине подтвердили 147 случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта».

Об этом в эфире «Украинского радио» сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется», — рассказал санврач.

По его словам, больше всего штамм распространяется в Волынской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве. При этом больные чаще нуждаются в госпитализации.

«Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от «Дельты». Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение незначительное. Даже при вспышке «Дельты» в разных странах вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой нагрузки на систему здравоохранения», — отметил Кузин.

В то же время он сказал, что в Украине пока не фиксировали случаев заболевания бразильским штаммом «Гамма», который практически не отличается от «Дельты».