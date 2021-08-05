В Україні підтвердили понад 140 випадків штаму «Дельта»

В Україні підтвердили 147 випадків захворювання на штам коронавірусу «Дельта».

Про це в ефірі «Українського радіо» розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Кілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам перебуває на території України та поширюється», — розповів санлікар.

За його словами, найбільше штам поширюється у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві. При цьому хворі частіше потребують госпіталізації.

«Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від «Дельти». Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєвим. Навіть при спалаху «Дельти» в різних країнах вакциновані люди не потрапляли в лікарні, і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого навантаження на систему охорони здоровʼя», — наголосив Кузін.

Водночас він зазначив, що наразі в Україні не було зафіксовано випадків захворювання на бразильський штам «Гама», який практично нічим не відрізняється від «Дельти».