В Україні виявили майже 800 нових випадків зараження коронавірусом. Вакцинували 140 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 9 серпня, коронавірусом заразилася 781 людина. Серед них 37 дітей та 28 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень із коронавірусом потрапили 335 людей, а 24 хворих померли від ускладнень. Водночас 1 390 успішно одужали від хвороби.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.

Також за 9 серпня в Україні зробили понад 140 тисяч щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 83,7 тисячі людей, а другу — 56,3 тисячі.