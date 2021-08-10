В Україні виявили майже 800 нових випадків зараження коронавірусом. Вакцинували 140 тисяч людей

В Україні за минулу добу, 9 серпня, коронавірусом заразилася 781 людина. Серед них 37 дітей та 28 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень із коронавірусом потрапили 335 людей, а 24 хворих померли від ускладнень. Водночас 1 390 успішно одужали від хвороби.
Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.
Також за 9 серпня в Україні зробили понад 140 тисяч щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 83,7 тисячі людей, а другу — 56,3 тисячі.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.