Штамм коронавируса «Дельта» выявили в 142 странах мира, в том числе в Украине

Штамм COVID-19 «Дельта», который впервые выявили в Индии, зафиксировали минимум в 142 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Британский штамм «Альфа» зафиксировали в 185 странах и территориях, вариант «Бета» из Южной Африки — в 136, а штамм «Гамма» из Бразилии — в 81.

По данным ВОЗ, глобальное количество новых заражений COVID-19 за последнюю неделю, со 2 по 8 августа, составило 4 264 641 случай, из которых 65 472 — летальные.

Из 228 государств-членов ВОЗ 38 (или 17%) сообщили об увеличении более чем на 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 (15%) сообщили об увеличении более чем на 50% новых смертельных случаев.