В США уровень госпитализации детей с коронавирусом достиг рекордного уровня

С 3 по 9 августа в среднем госпитализировали 239 детей в день. Для сравнения, во время вспышки коронавируса в январе 2021 года в больницы попадали в среднем 217 детей. Определение «детских» случаев варьируется от штата к штату, но в целом включает людей в возрасте 17 лет и моложе.

Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), а детали рассказывает Business Insider .

В США фиксируют рекордные случаи госпитализации детей из-за штамма коронавируса «Дельта» . Количество их госпитализаций уже достигло пика, который превысил период зимнего всплеска.

Согласно еженедельному отчету Американской академии педиатрии, за неделю, которая закончилась 5 августа, зарегистрировали примерно 94 тысячи новых случаев коронавируса среди детей. Это означает, что дети составляют около 15% еженедельных случаев заболевания в США.

Больше всего госпитализации встречаются среди детей в штатах Флорида и Техас. Во Флориде с 1 по 9 августа в среднем 54 ребенка в возрасте до 18 лет поступали в больницы с коронавирусом. В Техасе — 40. Это намного выше среднего показателя по стране в 5 детей.