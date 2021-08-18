В США планируют продлить масочный режим на транспорте до января

В США решили продлить масочный режим в транспорте до 18 января 2022 года из-за пандемии коронавируса. Также останется требование носить защитные маски на вокзалах и в аэропортах.

Об этом со ссылкой на Администрацию президента Джо Байдена пишет Reuters.

По словам представителя управления транспортной безопасности (TSA), цель продления масочного режима на транспорте — «минимизировать распространение COVID-19».