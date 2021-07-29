Нью-Йорк будет платить по $100 за первую прививку от коронавируса

Американский город Нью-Йорк с пятницы, 30 июля, будет платить по $100 за первую дозу вакцины от коронавируса каждому, кто посетит городской центр вакцинации.

Об этом мэр города Билл Де Блазио сообщил в Twitter, а детали рассказывает NBC Newyork.

«Мы находимся на пороге введения 10 миллионов доз вакцины от коронавируса в Нью-Йорке. А теперь мы подсластили соглашение. Сделайте прививку в любом городском центре и получите $100», — отметил де Блазио.