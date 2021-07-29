Нью-Йорк платитиме по $100 за перше щеплення від коронавірусу

Американське місто Нью-Йорк з пʼятниці, 30 липня, платитиме по $100 за першу дозу вакцини від коронавірусу кожному, хто відвідає міський центр вакцинації.
Про це мер міста Білл де Блазіо повідомив у Twitter, а деталі розповідає NBC Newyork.
«Ми перебуваємо на порозі введення 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в Нью-Йорку. А тепер ми підсолоджуємо угоду. Зробіть щеплення в будь-якому міському центрі та отримайте $100», — зазначив де Блазіо.
Це відбувається на тлі різкого збільшення числа випадків захворювання в місті, яке спричинив спалах штаму «Дельта». Так, наприклад, минулої пʼятниці, 23 липня, добова кількість нових випадків була на 32% вищою, ніж тижнем раніше.
За даними Департаменту охорони здоровʼя штату Нью-Йорк, від 45 до 65% жителів міста Нью-Йорка повністю вакциновані (залежно від району).
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що містам слід «серйозно подумати» про прийняття нових рекомендацій щодо масок у приміщенні для вакцинованих людей.
- У більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став панівним, медичні організації закликають відновити та посилити боротьбу з пандемією.
- 14 грудня 2020 року у США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих і померлих за час пандемії. Коронавірус убив більше американців, ніж Друга світова війна.