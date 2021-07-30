Байден предложил всем штатам платить людям по $100 за вакцинацию

Президент США Джо Байден призвал руководство штатов и местные власти предложить людям $100 за прививки от коронавируса. Об этом говорится в заявлении Белого дома от 29 июля.

«На протяжении всей кампании по вакцинации мы видели, что финансовые стимулы служат мотивирующим фактором для некоторых людей, чтобы пройти вакцинацию», — заявили в Белом доме. Так, например, когда продуктовый магазин Kroger начал предлагать своим сотрудникам $100 за вакцинацию, количество прививок увеличилось с 50% до 75%. Отметим, что в таких штатах, как Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Колорадо в пилотном режиме уже внедрили такие программы стимула на сумму $100.

Деньги для выплаты льгот могут взять из средств, которые выдали штатам и местным органам правления в соответствии с Законом об американском плане спасения (это закон об экономическом стимулировании на $1,9 триллиона).