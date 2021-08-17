Зеленський попросив Разумкова скликати засідання Ради для затвердження Великого герба України

Президент Володимир Зеленський попросив спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова скликати позачергове засідання парламенту для затвердження Великого герба України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нардеп також опублікував фотокопію листа Зеленського до Разумкова. Інший нардеп, Ярослав Юрчишин пояснив, що відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23 серпня. Для затвердження великого герба необхідно щонайменше 300 голосів депутатів.