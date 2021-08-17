Зеленський попросив Разумкова скликати засідання Ради для затвердження Великого герба України

Президент Володимир Зеленський попросив спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова скликати позачергове засідання парламенту для затвердження Великого герба України.
Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Нардеп також опублікував фотокопію листа Зеленського до Разумкова. Інший нардеп, Ярослав Юрчишин пояснив, що відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23 серпня. Для затвердження великого герба необхідно щонайменше 300 голосів депутатів.
- 14 липня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 14 липня підтримав законопроєкт № 5712 президента Володимира Зеленського про Великий державний герб України.
- Великий герб, який запропонував Зеленський, відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому: «У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму».