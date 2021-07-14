Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий герб України

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 14 липня підтримав законопроєкт №5712 президента Володимира Зеленського про великий державний герб України.
Про це у Telegram повідомив заступник голови комітету та депутат фракції «Слуга народу» Олександр Качура.
За законопроєкт проголосували 17 членів комітету, проти — 2, утрималися — 3. Далі законопроєкт передадуть на розгляд до сесійної зали.
У законопроєкті вказано, що на великому державному гербі зображені такі елементи:
- знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);
- зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого;
- лев (герб Галицько-Волинського князівства);
- воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького).
Зазначимо, що великий герб, який запропонував Зеленський, відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти. Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому: «У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму».
- Великий державний герб закріплений у Конституції України, але з часу її ухвалення зображення герба так і не затвердили. Тоді визначили лише малий герб — тризуб.
- Для ухвалення великого державного гербу Рада повинна підтримати законопроєкт щонайменше 300 голосами.