Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий герб України

Зазначимо, що великий герб, який запропонував Зеленський, відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти. Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому: «У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму».

Великий державний герб закріплений у Конституції України, але з часу її ухвалення зображення герба так і не затвердили. Тоді визначили лише малий герб — тризуб.

Для ухвалення великого державного гербу Рада повинна підтримати законопроєкт щонайменше 300 голосами.