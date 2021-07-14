Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом гербе Украины

Отметим, что большой герб, который предложил Зеленский, отличается от того эскиза, который был избран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил, почему: «У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме».

Большой государственный герб закреплен в Конституции Украины, но со времени ее принятия изображение герба так и не утвердили. Тогда определили лишь малый герб — трезубец.

Для принятия большого государственного герба Рада должна поддержать законопроект не менее 300 голосами.