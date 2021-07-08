«Жодних зобовʼязань». У СН пояснили, чому Зеленський не вніс до Ради проєкт великого герба, який переміг на конкурсі

У «Слузі народу» заявили, що конкурс на розробку ескізу Великого гербу України не зобовʼязував вносити роботу переможця Верховній Раді на затвердження.
Про це у коментарі «Радіо Свобода» розповів перший заступник голови фракції та член комітету з питань організації держвлади Олександр Корнієнко.
«У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму», – зауважив він.
На запитання про те, чи доцільно у такому разі було взагалі проводити ще один конкурс, Корнієнко зазначив, що це «був фол останньої надії» від Мінкульту.
«Це була така спроба: давайте ще раз проведемо, може, щось нове виникне. Так, там були нові ідеї «групи Дубілета», тому що Дубілет знайшов геральдистів, вони розробили нові ідеї, але вони, на жаль, негеральдичні виявилися», – пояснив Корнієнко.
- 28 червня, у річницю ухвалення Конституції України, відбулося урочисте засідання Верховної Ради. Під час засідання президент Володимир Зеленський заявив, що подав до парламенту на затвердження закон про Великий герб України. Пізніше стало зрозуміло, що запропонований Зеленським великий герб відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти.
- 19 листопада 2020 року Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти оголосило переможця конкурсу на кращий ескіз великого Державного герба України. Ним став Олексій Кохан. У Мінкультури пояснювали, що ескіз-переможець має всі обов’язкові елементи герба: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і знак княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.