На сайті Ради зʼявився законопроєкт Зеленського про великий герб. Який варіант пропонує президент

На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про великий герб. Також оприлюднили і зображення проєкту державного символу.
Відповідна інформація міститься на сторінці документа.
У законопроєкті вказано, що на великому державному гербі зображені такі елементи:
- знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);
- зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого;
- лев (герб Галицько-Волинського князівства);
- воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького).
«Великий Державний Герб України обов’язково відтворюється на: офіційних символах президента України; Великій Державній Печатці України; печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; фасаді будівлі Резиденції Президента України у столиці України — місті Києві; фасадах будівель Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; залі засідань Верховної Ради України; грошових знаках України за рішенням Національного банку України», — йдеться в документі.
Варто зазначити, що запропонований Зеленським великий герб відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти.
- Великий державний герб закріплений у Конституції України, але з часу її ухвалення зображення герба так і не затвердили. Тоді визначили лише малий герб — тризуб.
- Для ухвалення великого державного гербу Рада повинна підтримати законопроєкт щонайменше 300 голосами.