На сайті Ради зʼявився законопроєкт Зеленського про великий герб. Який варіант пропонує президент

На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про великий герб. Також оприлюднили і зображення проєкту державного символу.

Відповідна інформація міститься на сторінці документа.

У законопроєкті вказано, що на великому державному гербі зображені такі елементи:

знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);

зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого;

лев (герб Галицько-Волинського князівства);

воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького).

Верховна Рада України

«Великий Державний Герб України обов’язково відтворюється на: офіційних символах президента України; Великій Державній Печатці України; печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; фасаді будівлі Резиденції Президента України у столиці України — місті Києві; фасадах будівель Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; залі засідань Верховної Ради України; грошових знаках України за рішенням Національного банку України», — йдеться в документі.

Варто зазначити, що запропонований Зеленським великий герб відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти.