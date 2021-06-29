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На сайті Ради зʼявився законопроєкт Зеленського про великий герб. Який варіант пропонує президент

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
На сайті Ради зʼявився законопроєкт Зеленського про великий герб. Який варіант пропонує президент

Пресслужба Офісу президента України

На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про великий герб. Також оприлюднили і зображення проєкту державного символу.

Відповідна інформація міститься на сторінці документа.

У законопроєкті вказано, що на великому державному гербі зображені такі елементи:

  • знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);
  • зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого;
  • лев (герб Галицько-Волинського князівства);
  • воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького).

Верховна Рада України

«Великий Державний Герб України обов’язково відтворюється на: офіційних символах президента України; Великій Державній Печатці України; печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; фасаді будівлі Резиденції Президента України у столиці України — місті Києві; фасадах будівель Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; залі засідань Верховної Ради України; грошових знаках України за рішенням Національного банку України», — йдеться в документі.

Варто зазначити, що запропонований Зеленським великий герб відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти.

  • Великий державний герб закріплений у Конституції України, але з часу її ухвалення зображення герба так і не затвердили. Тоді визначили лише малий герб — тризуб.
  • Для ухвалення великого державного гербу Рада повинна підтримати законопроєкт щонайменше 300 голосами.