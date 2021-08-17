Зеленский попросил Разумкова созвать заседание Рады для утверждения Большого герба Украины

Президент Владимир Зеленский попросил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента для утверждения Большого герба Украины.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Он также опубликовал фотокопию письма Зеленского к Разумкову. Нардеп Ярослав Юрчишин объяснил, что согласно законодательству, эта сессия должна пройти не позднее 23 августа. Для утверждения Большого герба необходимо не менее 300 голосов депутатов.
- 14 июля Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал законопроект № 5712 президента Владимира Зеленского о Большом государственном гербе Украины.
- Большой герб, предложенный Зеленским, отличается от того эскиза, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил почему: «У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя одного из конкурсов (последнего конкурса тоже). Эскиз, который сейчас внес президент, в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме».