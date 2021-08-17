Зеленский попросил Разумкова созвать заседание Рады для утверждения Большого герба Украины

Президент Владимир Зеленский попросил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента для утверждения Большого герба Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он также опубликовал фотокопию письма Зеленского к Разумкову. Нардеп Ярослав Юрчишин объяснил, что согласно законодательству, эта сессия должна пройти не позднее 23 августа. Для утверждения Большого герба необходимо не менее 300 голосов депутатов.