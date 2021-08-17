Служба зовнішньої розвідки вимагає від Окружного адмінсуду пояснити поновлення на посаді Семочка

Служба зовнішньої розвідки України попросила Окружний адміністративний суд Києва пояснити поновлення колишнього першого заступника голови служби Сергія Семочка на посаді.

Про це повідомляється на сторінці служби.

У СЗР нагадали, що Семочко був призначений на посаду першого заступника голови служби 31 липня 2018 року. «На той час у СЗРУ була лише одна посада першого заступника, зайнята іншим військовослужбовцем. Попри відсутність у штаті вакантної посади, Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства», — зазначають у службі.

СЗР підкреслює, що порядок призначення Семочка є предметом кримінального провадження. «Суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР. Ця ситуація змушує СЗРУ вирішувати залишену нам проблему в комплексі: забезпечуючи соціальний захист Сергія Семочка, як і будь-якого військовослужбовця, відстоювати об’єктивну істину і в законний спосіб вирішувати раніше створені проблеми», – йдеться в повідомленні.