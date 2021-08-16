Колишній заступник голови Служби зовнішньої розвідки Семочко через суд поновився на посаді

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко поновлений на посаді через Окружний адміністративний суд Києва, який повністю задовольнив його позов.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на відповідь суду.

Справа за позовом Семочка була порушена в листопаді 2019 року, але у грудні її зупинили до винесення вердикту Верховного суду, який паралельно розглядав законність указу пʼятого президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення Семочка з посади.

Коли в січні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував указ Порошенка, ОАСК відновив розгляд позову і 11 серпня повністю задовольнив його — ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР, відновивши його на посаді з 3 вересня 2019 року.

«Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ виданий за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства», — йдеться у відповіді суду.