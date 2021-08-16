Колишній заступник голови Служби зовнішньої розвідки Семочко через суд поновився на посаді

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко поновлений на посаді через Окружний адміністративний суд Києва, який повністю задовольнив його позов.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на відповідь суду.
Справа за позовом Семочка була порушена в листопаді 2019 року, але у грудні її зупинили до винесення вердикту Верховного суду, який паралельно розглядав законність указу пʼятого президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення Семочка з посади.
Коли в січні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував указ Порошенка, ОАСК відновив розгляд позову і 11 серпня повністю задовольнив його — ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР, відновивши його на посаді з 3 вересня 2019 року.
«Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ виданий за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства», — йдеться у відповіді суду.
- Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки 31 липня 2018 року. А менш ніж за рік — у квітні 2019 року — Порошенко звільнив його з посади.
- У 2018 році журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що у родичів заступника начальника Служби зовнішньої розвідки Семочка є російські паспорти, видані на території окупованого Криму, а також кілька елітних обʼєктів нерухомості в Козині під Києвом.
- Після оприлюднення розслідування, СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «державна зрада» стосовно Семочка. Крім того, в СБУ підтвердили російське громадянство його дружини.
- Порошенка підозрюють у тому, що, будучи президентом, у 2018 році він «видав явно злочинний наказ, яким схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення ним влади та службових повноважень. Божок нібито за наказом Порошенка призначив на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.