Бывший замглавы Службы внешней разведки Семочко через суд восстановился в должности

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко восстановленный в должности через Окружной административный суд Киева, который полностью удовлетворил его иск.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ответ суда.
Дело по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года, но в декабре его остановили до вынесения вердикта Верховного суда, который параллельно рассматривал законность указа пятого президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении Семочко с должности.
Когда в январе 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда отменил указ Порошенко, ОАСК возобновил рассмотрение иска и 11 августа полностью удовлетворил его — ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности замглавы СВР, восстановив его в должности с 3 сентября 2019 года.
«Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства», — сказано в ответе суда.
- Семочко был назначен первым заместителем начальника Службы внешней разведки 31 июля 2018 года. А менее чем через год — в апреле 2019-го — Порошенко уволил его с должности.
- В 2018 году журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщили, что у родственников заместителя начальника Службы внешней разведки Семочко есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма, а также несколько элитных объектов недвижимости в Козине под Киевом.
- После обнародования расследования СБУ открыла уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении Семочко. Кроме того, в СБУ подтвердили российское гражданство его жены.
- Порошенко подозревают в том, что, будучи президентом, в 2018 году он «издал явно преступный приказ, которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий». Божок, якобы по приказу Порошенко, назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.