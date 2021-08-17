Байден виділив біженцям з Афганістану 500 мільйонів доларів

Президент США Джо Байден розпорядився виділити 500 мільйонів доларів на допомогу біженцям та іммігрантам з Афганістану, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
Допомогу нададуть у вигляді пожертвувань міжнародним організаціям, урядовим департаментам та агентствам США.
У документі за підписом американського лідера сказано, що для національних інтересів США важливо задовольнити нагальні потреби біженців в Афганістані.
«Надати допомогу в розмірі, що не перевищує 500 мільйонів доларів із Фонду допомоги біженцям і міграції США, з метою задоволення несподіваних невідкладних потреб біженців та жертв конфлікту й інших осіб, які піддаються ризику внаслідок ситуації в Афганістані, враховуючи заявників на спеціальні імміграційні візи», — йдеться у заяві.
Ця пропозиція вже передана на затвердження в американський Конгрес.
Крім того, військовий вантажний літак США уже евакуював 640 афганців із Кабулу. З нього за рішенням екіпажу не висаджували людей, які зайшли туди у більшій кількості, ніж дозволено.
Нагадаємо, Джо Байден визнав, що «Талібан» захопив Афганістан швидше, ніж очікували у Вашингтоні, але зазначив, що не шкодує про своє рішення вивести американські війська з країни. Він зазначив, що зараз перед ним стоїть вибір між угодою про виведення військ або відправленням в Афганістан ще кількох тисяч американських солдатів на «третє десятиліття» війни. Президент США заявив, що не повторюватиме помилок минулого.
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- 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
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