Байден виділив біженцям з Афганістану 500 мільйонів доларів

Президент США Джо Байден розпорядився виділити 500 мільйонів доларів на допомогу біженцям та іммігрантам з Афганістану, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Допомогу нададуть у вигляді пожертвувань міжнародним організаціям, урядовим департаментам та агентствам США.

У документі за підписом американського лідера сказано, що для національних інтересів США важливо задовольнити нагальні потреби біженців в Афганістані.

«Надати допомогу в розмірі, що не перевищує 500 мільйонів доларів із Фонду допомоги біженцям і міграції США, з метою задоволення несподіваних невідкладних потреб біженців та жертв конфлікту й інших осіб, які піддаються ризику внаслідок ситуації в Афганістані, враховуючи заявників на спеціальні імміграційні візи», — йдеться у заяві.

Ця пропозиція вже передана на затвердження в американський Конгрес.