Байден выделил беженцам из Афганистана 500 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам и иммигрантам из Афганистана, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Помощь окажут в виде пожертвований международным организациям, правительственным департаментам и агентствам США.

В документе за подписью американского лидера сказано, что для национальных интересов США важно удовлетворить насущные потребности беженцев в Афганистане.

«Предоставить помощь в размере, не превышающем 500 миллионов долларов из Фонда помощи беженцам и миграции США, с целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей беженцев и жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы», — говорится в заявлении.

Это предложение уже передано на утверждение в американский Конгресс.