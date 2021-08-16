«Доведеться про це говорити». Уряд Німеччини визнав, що помилився з оцінкою ситуації в Афганістані

Уряд Німеччини визнав помилки в оцінці ситуації в Афганістані, де владу захопили таліби.
Про це пише Deutsche Welle.
«Тут нічого прикрашати: ми всі — федеральний уряд, спецслужби, міжнародна спільнота — неправильно оцінили ситуацію», — сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Представники опозиційних партій гостро розкритикували німецький уряд через політику, повʼязану з подіями в Афганістані в останні тижні. Уряд звинувачують у недооцінці швидкого просування талібів країною та надто повільній евакуації місцевих працівників, які були залучені до роботи німецькими установами. Евакуація німецьких громадян з Кабулу почалася лише у ніч на понеділок — після того, як таліби вже були у президентському палаці.
Маас наполягає, що уряд Німеччини не міг передбачити, що урядові збройні сили в Афганістані виявляться неготовими чинити опір талібам. «Це була наша спільна помилкова оцінка. Нам, безумовно, доведеться говорити і про це», — сказав міністр.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.
- 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Американська компанія Maxar опублікувала супутникові знімки аеропорту Кабулу під час штурму біженцями.