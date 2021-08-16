«Придется об этом говорить». Правительство Германии признало, что ошиблось с оценкой ситуации в Афганистане

Правительство Германии признало ошибки в оценке ситуации в Афганистане, где власть захватили талибы.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«Здесь ничего приукрашать: мы все — федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество — неправильно оценили ситуацию», — сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Представители оппозиционных партий остро раскритиковали немецкое правительство из-за политики, связанной с событиями в Афганистане в последние недели. Правительство обвиняют в недооценке быстрого продвижения талибов и слишком медленной эвакуации местных сотрудников, привлеченных к работе немецкими учреждениями. Эвакуация немецких граждан из Кабула началась только в ночь на понедельник — после того, как талибы уже были в президентском дворце.
Маас настаивает, что правительство Германии не могло предположить, что вооруженные силы в Афганистане окажутся неготовыми сопротивляться талибам. «Это была наша общая ошибочная оценка. Нам, безусловно, придется говорить и об этом», — сказал министр.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничили со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки аэропорта Кабула во время штурма беженцами.