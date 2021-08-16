Омбудсман Денісова повідомила про погіршення стану журналіста Єсипенка після тортур: Проблеми з тиском і зором

У позаштатного журналіста «Радіо Свобода» Владислава Єсипенка, якого в окупованому Криму судять за нібито виготовлення вибухівки та зберігання зброї, суттєво погіршився стан здоров’я.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«У нього почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском і зором, загострилася сечокамʼяна хвороба, що стало наслідком застосовування до Владислава тортур та незаконних методів допиту під час безпідставного затримання в березні 2021 року. Співробітники російської ФСБ надягали чоловіку на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла та жорстоко били», — заявила омбудсман.

За словами Денісової, адміністрація СІЗО «цинічно» ігнорує погіршення стану здоров’я українця та не надає необхідної медичної допомоги, що є грубим порушенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод (прирівнюється до тортур і нелюдського поводження) та Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

У зв’язку з цим уповноважена з прав людини звернулася до своєї колеги з РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Єсипенку медичне обстеження та надати необхідну меддопомогу з проведенням профільного лікування у спеціалізованій медичній установі.

Також Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав українця та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури в місцях несвободи тимчасово окупованого Криму і РФ.