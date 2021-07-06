Україна вимагає від Росії звільнити журналіста «Радіо Свободи», якого затримали в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту приєднатися до акції на підтримку позаштатного журналіста проєкту «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка, якого так звана «влада» півострова затримала в окупованому Криму.

Про це дипломат написав у Twitter.

«Напади Росії на свободу ЗМІ та права людини повинні припинитися. Коли «суд» розпочнеться сьогодні, приєднуйтесь до нас і вимагайте від Москви звільнити Єсипенка», — написав Кулеба.

Саме 6 липня так званий «районний суд» у Сімферополі починає розглядати по суті справу журналіста Єсипенка.

10 березня 2021 року його затримали співробітники ФСБ Росії у Криму за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

У двох містах України пройдуть акції на підтримку журналіста — о 18:00 на столичному Майдані Незалежності та у той же час на Європейській площі у Вінниці.

Напередодні засідання президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай закликав негайно звільнити журналіста, а звинувачення проти нього назвав «повністю сфабрикованими».

Експертиза досі не знайшла відбитків пальців арештованого Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста повідомила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.