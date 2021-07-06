Україна вимагає від Росії звільнити журналіста «Радіо Свободи», якого затримали в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту приєднатися до акції на підтримку позаштатного журналіста проєкту «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка, якого так звана «влада» півострова затримала в окупованому Криму.
Про це дипломат написав у Twitter.
«Напади Росії на свободу ЗМІ та права людини повинні припинитися. Коли «суд» розпочнеться сьогодні, приєднуйтесь до нас і вимагайте від Москви звільнити Єсипенка», — написав Кулеба.
Саме 6 липня так званий «районний суд» у Сімферополі починає розглядати по суті справу журналіста Єсипенка.
10 березня 2021 року його затримали співробітники ФСБ Росії у Криму за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».
У двох містах України пройдуть акції на підтримку журналіста — о 18:00 на столичному Майдані Незалежності та у той же час на Європейській площі у Вінниці.
Напередодні засідання президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай закликав негайно звільнити журналіста, а звинувачення проти нього назвав «повністю сфабрикованими».
Експертиза досі не знайшла відбитків пальців арештованого Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.
Дружина журналіста повідомила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.
- Служба зовнішньої розвідки України назвала його затримання пропагандистською акцією напередодні річниці окупації півострова. МЗС України вимагало від Росії надати інформацію про місцеперебування та стан здоров’я Єсипенка і допустити до нього незалежних адвокатів.