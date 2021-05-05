Затриманому у Криму українцю Єсипенку додали нове звинувачення

Затриманому в анексованому Криму позаштатному журналісту «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення — про незаконне перевезення зброї.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Раніше журналісту вже висунули звинувачення в незаконному виготовленні вибухівки. Тепер його звинувачують ще й у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні або носінні зброї.

Про затримання Єсипенка російська ФСБ повідомила 16 березня. Його підозрюють у підготовці терактів. У нього нібито знайшли вибухівку, а сам українець нібито збирав інформацію в інтересах спецслужб України.