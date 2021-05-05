Задержанному в Крыму украинцу Есипенко добавили новое обвинение

Задержанному в оккупированном Крыму внештатному журналисту «Крим.Реалії» Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения — о незаконной перевозке оружия.
Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».
Ранее журналисту уже предъявили обвинения в незаконном изготовлении взрывчатки. Теперь его обвиняют еще и в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия.
О задержании Есипенко российская ФСБ сообщила 16 марта. Его подозревают в подготовке терактов — якобы у него нашли взрывчатку и он собирал информацию в интересах спецслужб Украины.
- Служба внешней разведки Украины назвала его задержание пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации полуострова. МИД Украины потребовал от России предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Есипенко и допустить к нему независимых адвокатов. Президент «Радио Свобода» Джейми Флай назвал задержание преследованием и запугиванием со стороны Кремля.
- На заседании «суда» в Крыму Есипенко заявил о применении к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ.