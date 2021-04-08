Арестованный в Крыму журналист Есипенко заявил о пытках: надевали на голову пакет и подключали к телу электроток

Внештатный корреспондент «Радио Свобода» Владислав Есипенко, которого незаконно задержали и арестовали в оккупированном Крыму, заявил о применении к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Есипенко рассказал о пытках во время судебного заседания, которое состоялось 6 апреля. Тогда «суд» арестовал его до 11 мая 2021 года.

10 марта неизвестные люди в масках, применяя физическую силу, посадили Есипенко в автомобиль без опознавательных знаков и в течение двух дней незаконно удерживали в подвале.

По словам журналиста, работники ФСБ надевали ему на голову пакет и не давали дышать, к различным частям тела подключали электрический ток, жестоко избивали, угрожали убийством через повешение в камере. Все это делали, чтобы добиться признания вины.

В суде Есипенко рассказал, что все его так называемые «свидетельства» были предоставлены под давлением, поэтому он от них отказался.

Омбудсмен Денисова отметила, что подобные действия со стороны представителей правоохранительных органов недопустимы, и они должны быть привлечены к ответственности. Она обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права Есипенко и проверить факты безосновательного задержания, незаконного содержания и применения к нему пыток.

Денисова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека и действующего председателя ОБСЕ отреагировать на грубые нарушения прав человека оккупационными властями на территории временно оккупированного Крыма и усилить давление на Россию с требованием освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.