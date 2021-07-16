У Криму для журналіста «Радіо Свободи» Єсипенка вимагають 18 років вʼязниці

Позаштатному журналісту «Радіо Свобода» Владиславу Єсипенку, якого в окупованому Криму судять за нібито виготовлення вибухівки і зберігання зброї, загрожує 18 років вʼязниці.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
«Українському громадянину Владиславу Єпипенку загрожує 18 років позбавлення волі! На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому «Сімферопольському районному суді», — повідомила Денісова.
За її словами, такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в Криму і свідченням репресій проти українських громадян.
Денісова закликала міжнародне співтовариство продовжити санкційний та політичний тиск на Росію для звільнення всіх увʼязнених, які утримуються на окупованих територіях.
Як передає «Радіо Свобода», в соціальних мережах вже почалася акція підтримки Єсипенка #JournalismIsNotaCrime.
- ФСБ затримала Єсипенка в Криму 16 березня. Його підозрюють в підготовці терактів — нібито у нього знайшли вибухівку і він збирав інформацію в інтересах спецслужб України.
- Служба зовнішньої розвідки України назвала його затримання пропагандистською акцією напередодні річниці окупації півострова. МЗС України вимагає від Росії звільнити журналіста.