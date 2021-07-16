У Криму для журналіста «Радіо Свободи» Єсипенка вимагають 18 років вʼязниці

Позаштатному журналісту «Радіо Свобода» Владиславу Єсипенку, якого в окупованому Криму судять за нібито виготовлення вибухівки і зберігання зброї, загрожує 18 років вʼязниці.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Українському громадянину Владиславу Єпипенку загрожує 18 років позбавлення волі! На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому «Сімферопольському районному суді», — повідомила Денісова.

За її словами, такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в Криму і свідченням репресій проти українських громадян.

Денісова закликала міжнародне співтовариство продовжити санкційний та політичний тиск на Росію для звільнення всіх увʼязнених, які утримуються на окупованих територіях.

Як передає «Радіо Свобода», в соціальних мережах вже почалася акція підтримки Єсипенка #JournalismIsNotaCrime.