Омбудсмен Денисова сообщила об ухудшении состояния журналиста Есипенко после пыток: Проблемы с давлением и зрением

У внештатного журналиста «Радио Свобода» Владислава Есипенко, которого в оккупированном Крыму судят за якобы изготовление взрывчатки и хранение оружия, значительно ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, что стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко били», — заявила омбудсмен.

По словам Денисовой, администрация СИЗО «цинично» игнорирует ухудшение состояния здоровья украинца и не предоставляет необходимую медицинскую помощь, что является грубым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод (приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению) и Минимальных стандартных правил обращения с узниками, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

В связи с этим Денисова обратилась к своей коллеге из РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении.

Также Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав украинца и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в местах несвободы временно оккупированного Крыма и РФ.