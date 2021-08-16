Омбудсмен Денисова сообщила об ухудшении состояния журналиста Есипенко после пыток: Проблемы с давлением и зрением

У внештатного журналиста «Радио Свобода» Владислава Есипенко, которого в оккупированном Крыму судят за якобы изготовление взрывчатки и хранение оружия, значительно ухудшилось состояние здоровья.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
«У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, что стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко били», — заявила омбудсмен.
По словам Денисовой, администрация СИЗО «цинично» игнорирует ухудшение состояния здоровья украинца и не предоставляет необходимую медицинскую помощь, что является грубым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод (приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению) и Минимальных стандартных правил обращения с узниками, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.
В связи с этим Денисова обратилась к своей коллеге из РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении.
Также Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав украинца и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в местах несвободы временно оккупированного Крыма и РФ.
- ФСБ задержала Есипенко в Крыму 16 марта. Его подозревают в подготовке терактов — якобы у него нашли взрывчатку и он собирал информацию в интересах спецслужб Украины.
- Служба внешней разведки Украины назвала его задержание пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации полуострова. МИД Украины требует от России освободить журналиста.
- Сторона обвинения требует приговорить Есипенко к 18 годам тюрьмы.