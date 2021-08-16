AP: голова Центрального командування США вимагає від «Талібану» не заважати евакуації з Кабулу і попередив про силовий варіант

Голова Центрального командування США генерал Френк Маккензі зустрівся в Катарі з представниками руху «Талібан» і попередив їх, що Сполучені Штати застосують силу у разі, якщо ті будуть перешкоджати евакуації з Кабулу.

Про це передає Associated Press з посиланням на джерела в Пентагоні.

Чиновник Пентагону повідомив, що Маккензі домігся угоди з талібами про створення «механізму вирішення конфліктів», за яким бійці «Талібану» не втручатимуться в евакуацію. Маккензі дав чітко зрозуміти талібам, що американські військові будуть жорстко реагувати при захисті міжнародного аеропорту.