AP: глава Центрального командования США потребовал от «Талибана» не мешать эвакуации из Кабула и предупредил о силовом варианте

Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи встретился в Катаре с представителями движения «Талибан» и предупредил их, что Соединенные Штаты применят силу в случае, если те будут препятствовать эвакуации из Кабула.
Об этом передает Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне.
Чиновник Пентагона сообщил, что Маккензи добился соглашения с талибами о создании «механизма разрешения конфликтов», по которому бойцы «Талибана» не будут вмешиваться в эвакуацию. Маккензи дал четко понять талибам, что американские военные будут жестко реагировать при защите международного аэропорта.
Как сообщает ABC News, посольство США разослало своим гражданам в Афганистане уведомление, в котором просит оставаться в укрытии до получения на почту информации о «путях эвакуации».
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют часть афганцев, которые сотрудничили с США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам.
- 16 августа в давке и при падении из самолет погибли минимум 7 человек. Еще двоих афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.