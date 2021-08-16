Паралімпіада в Токіо пройде без глядачів через погіршення ситуації з коронавірусом

Організатори Паралімпіади в Токіо, яка стартує 24 серпня, вирішили заборонити допуск глядачів на спортивні обʼєкти під час змагань через погіршення ситуації з коронавірусом в Японії.

Про це повідомляють агентства Kyodo і AFP.

Глядачів не буде на стадіонах Токіо, а також на обʼєктах у сусідніх префектурах — Сайтамі та Тібі. Виняток зроблять для школярів із зазначених префектур, а також з Сідзуоки, у рамках освітньої програми, підтримуваної державою.

Офіційно про це мають оголосити в понеділок на спільному засіданні представників уряду Японії, адміністрації Токіо, оргкомітету Ігор і Міжнародного паралімпійського комітету.