Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Организаторы Паралимпиады в Токио, которая стартует 24 августа, решили запретить допуск зрителей на спортивные объекты во время соревнований из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Японии.
Об этом сообщают агентства Kyodo и AFP.
Зрителей не будет на стадионах Токио, а также на объектах в соседних префектурах — Сайтаме и Тибе. Исключение сделают для школьников из указанных префектур, а также из Сидзуоке, в рамках образовательной программы, поддерживаемой государством.
Официально об этом должны объявить в понедельник на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.
- Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.
- Олимпийские игры тоже проходили без зрителей из-за коронавируса. В день открытия Олимпиады в столице Японии прошли массовые протесты. Японцы требовали отменить соревнования из-за распространения коронавируса. Ранее Игры массово бойкотировали волонтеры. Во время соревнований в Токио зафиксировали рекордный прирост больных коронавирусом.