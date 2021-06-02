Около 10 тысяч волонтеров отказались от работы на Олимпийских играх в Токио

Японский организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил об отказе около 10 тысяч волонтеров работать на соревнованиях. Всего отобрано 80 тысяч волонтеров, но в комитете верят, что такой массовый отказ не помешает проведению игр.
Об этом пишет Kyodo.
Причиной стала обеспокоенность большинства волонтеров из-за коронавируса. Многочисленные опросы в Японии показали, что большинство людей против проведения игр, которые должны стартовать 23 июля.
Майские опросы газеты Asahi Shimbun показали, что 80% процентов японцев против проведения Олимпиады в этом году, а 43% выступают за ее отмену.
Японский вещатель NHK сообщает, что от работы в местах проведения Олимпиады и Паралимпиады отказались еще и врачи. Многие из них сослались на чрезмерную загруженность обычной работой. Оргкомитет сейчас пытается обеспечить им замену.
- Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были проходить летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год — Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Оргкомитет официально заявил, что решил провести игры без зарубежных болельщиков.