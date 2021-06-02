Близько 10 тисяч волонтерів відмовилися від роботи на Олімпійських іграх в Токіо

Японський організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо повідомив про відмову близько 10 тисяч волонтерів працювати на змаганнях. Всього відібрано 80 тисяч волонтерів, проте в комітеті вірять, що така масова відмова не завадить проведенню ігор.

Про це пише Kyodo.

Причиною стала стурбованість більшості волонтерів через коронавірус. Численні опитування в Японії показали, що більшість людей проти проведення ігор, які повинні стартувати 23 липня.

Травневі опитування газети Asahi Shimbun показали, що 80% відсотків японців проти проведення Олімпіади в цьому році, а 43% виступають за її скасування.

Японський мовник NHK повідомляє, що від роботи на місцях проведення Олімпіади і Паралімпіади відмовилися ще й лікарі. Багато з них послалися на надмірну завантаженість звичайною роботою. Оргкомітет зараз намагається забезпечити їм заміну.