В Токио на фоне открытия Олимпиады прошли массовые протесты. Японцы требуют отменить Игры

На улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят протесты, участники которых требуют отменить проведение Игр из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом пишет издание Hedged.Media.

Участники протестов, маршируя вдоль улиц, скандируют: «Остановите Олимпиаду», а также размахивают плакатами с надписями «Нет Олимпиаде» и «Отмените Олимпиаду, спасите жизнь».

Толпа протестующих собралась и возле здания Национального стадиона, на котором проходит церемония открытия Олимпийских игр. Правоохранители разгоняют демонстрантов и окружили стадион.

Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени и в 14:00 по Киеву. Мероприятие проходит без болельщиков на трибунах.

Японцы уже давно начали критиковать власти из-за решения провести Олимпиаду во время распространения мутировавших штаммов коронавируса. В пятницу перед мэрией Токио собралась группа недовольных местных жителей, которые требовали не проводить игры и «потушить олимпийский огонь», а спортивное событие называли «глобальным преступлением против Японии».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены сами будут надевать себе медали.