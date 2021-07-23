У Токіо на тлі відкриття Олімпіади пройшли масові протести. Японці вимагають скасувати Ігри

На вулицях Токіо на тлі відкриття Олімпіади відбуваються протести, учасники яких вимагають скасувати проведення Ігор через загрозу поширення коронавірусу.

Про це пише видання Hedged.Media.

Учасники протестів, крокуючи вздовж вулиць, скандують: «Зупиніть Олімпіаду», а також розмахують плакатами з написами «Ні Олімпіаді» та «Скасуйте Олімпіаду, врятуйте життя».

Натовп протестувальників зібрався і біля будівлі Національного стадіону, на якому відбувається церемонія відкриття Олімпійських ігор. Правоохоронці розганяють демонстрантів і оточили будівлю стадіону.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор розпочалася о 20:00 за місцевим часом та о 14:00 за Києвом. Захід відбувається без уболівальників на трибунах.

Японці уже давно почали критикувати владу через рішення провести Олімпіаду під час поширення мутованих штамів коронавірусу. У пʼятницю перед мерією Токіо зібралася група невдоволених місцевих жителів, які вимагали не проводити ігри та «загасити олімпійський вогонь», а саму спортивну подію називали «глобальним злочином проти Японії».

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня. Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.