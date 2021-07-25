Олімпіада в Токіо: ще у 10 спортсменів виявили коронавірус — всього захворіли 132 людини

На Олімпіаді в Токіо виявлено ще 10 нових випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Deutsche Welle, всі інфіковані відправлені на карантин. Хто саме здав позитивні тести на CОVID-19, представники організаторів змагань не повідомили.

Зазначено, що починаючи з 1 липня позитивні тести здали 132 людей — це спортсмени, тренери, члени делегацій та інші особи, повʼязані зі змаганнями, які прибули в Токіо.